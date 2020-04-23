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60 медработников заразились Covid-19 в клинике и написали в ФСБ

В Люберецкой областной больнице (Подмосковье) выявили коронавирусную инфекцию у 60 сотрудников, сообщает ТАСС.

Врачи. Вирус
Врачи. Вирус
unsplash.com

В минздраве Подмосковья сообщили, что все, кто был в контакте с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением. 2,9 тыс. медработников больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент корпус закрыт на полную дезинфекцию.

Медики неврологического отделения больницы обратились к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы, пишет РБК.

Три заявления была направлены на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

23 марта в отделение неврологии начали поступать пациенты терапевтического отделения. У некоторых из них были слабость, кашель и температура около 38 градусов. <Решение о переводе пациентов в непрофильное отделение, как и обязанность по их лечению, не подкреплялись письменными распоряжениями администрации, говорится в заявлении.>

Пациенты с клинической картиной коронавируса не переводились на специально перепрофилированные койки вплоть до момента получения положительного теста, и это могло стать причиной заражения как пациентов, так и медработников, утверждают медики.

По словам медбрата неврологического отделения Аркадия Хаславского, сотрудникам стационара выдали ограниченное количество масок и очков, а костюмы оказались не пригодны для работы с коронавирусными пациентами.

«Костюмы прозрачные, легко рвутся, материал похож на вату, масок выдали 30 штук, видимо, нам придется их стирать. До этого нам не выдавали ни масок, ни защитных костюмов, в то время как зараженные коронавирусом уже были. Респираторов у нас по-прежнему нет. Средств для дезинфекции нам дали очень мало, причем пояснили, что это до середины июня», — рассказал медик.

В Минздраве Подмосковья сообщили, что не располагают информацией об обращении медиков, пишет polit.ru. Представители ведомства также отметили, что все сотрудники больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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