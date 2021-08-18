В Колумбии задержали российского наркобарона, возглавлявшего международную группировку

Полицейские выясняют, связан ли россиянин с колумбийскими наркокартелями.
Расследование вели сотрудники МВД России и национального бюро Интерпола.
Следователи — россиянин организовал канал контрабанды наркотиков, произведенных в Южной Америке. Их везли через Испанию в Россию и там продавали.
«Задержание стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ», — отчитались в МВД.
Решается вопрос об экстрадиции россиянина из Колумбии в Россию, пишет polit.ru.
В апреле сотрудники ГУНК МВД России вместе с коллегами из Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали еще шестерых участников наркогруппировки. У них изъяли 130 кг наркотиков — кокаина, МДМА, ЛСД, гашиша и гашишного масла.