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Происшествия

В костровище у медпункта полицейские нашли больше 30 ампул с антиковидной вакциной

В Тамбовской области полицейские обнаружили на месте костра около медпункта десятки ампул с вакциной против COVID-19.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

В МВД уточнили, что сейчас проводится проверка в отношении медиков, которые работают в медпункте.

Полицейские проверяют также препараты. По версии следствия, «преступник пытался скрыть улики преступления», сжигая ампулы.

Есть версия, что медики могли за вознаграждение выдавать гражданам справки о вакцинации без фактического ее прохождения, а саму вакцину уничтожали, пишет Znak.com.

Это уже не первый случай такого мошенничества в России за последние месяцы.

Так, в Калининграде полицейские задержали старшего администратора поликлиники, которая продавала сертификаты о вакцинации от коронавируса, а препарат выливала в раковину, пишет polit.ru. В июле в Уссурийской городской больнице Приморья начали проверку после того, как нашли поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В Томске сотрудница больницы также уничтожала вакцину от COVID-19 и вносила в государственную базу ложные данные о сделанных прививках от коронавируса.

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