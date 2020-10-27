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Происшествия

В ковидном госпитале рухнул потолок после ремонта на компьютерный томограф

В российском ковидном госпитале после ремонта потолок рухнул на аппарат компьютерной томографии (КТ), инцидент произошел в Карелии в минувшие выходные, сообщает «Подъем».

Томогрфаф. КТ исследование.
Томогрфаф. КТ исследование.
http://zdravalt.ru/

В результате инцидента никто не пострадал.

Инженер фирмы-поставщика медицинского оборудования оценит работоспособность КТ. На аппарат упали легкие конструкции. По данным издания «Столица на Онего», на томографе разбит инжектор.

«Ремонт выполняла петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели», — цитирует издание главврача ковид-центра Олега Сухарева.

Аппарат планировали запустить на этой неделе, пишет Lenta.ru.

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