В ковидном госпитале рухнул потолок после ремонта на компьютерный томограф

В результате инцидента никто не пострадал.
Инженер фирмы-поставщика медицинского оборудования оценит работоспособность КТ. На аппарат упали легкие конструкции. По данным издания «Столица на Онего», на томографе разбит инжектор.
«Ремонт выполняла петрозаводская строительная фирма, в отношении которой медицинской организацией сейчас проводится претензионная работа. Строители обещают выполнить ремонт потолка заново в течение недели», — цитирует издание главврача ковид-центра Олега Сухарева.
Аппарат планировали запустить на этой неделе, пишет Lenta.ru.