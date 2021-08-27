В ковидном госпитале у умершего мужчины пропал паспорт, на который жулики пытались оформить кредит

Пока мужчина лежал в реанимации, у него пропали все деньги, паспорт и часть личных вещей, включая мобильный телефон, сообщает официальный сайт мурманской прокуратуры.

Родственники погибшего обнаружили, что на его имя кто-то пытался взять кредит.

Как рассказал в соцсетях сын умершего, его отца 30 июля доставили с ковидом в инфекционное отделение областной, 4 августа перевели в реанимацию, а 10 августа он скончался.

При этом 7 и 9 августа мобильный телефон мужчины появлялся в сети, но с родными никто не связывался.

После смерти родственники приехали, чтобы забрать его личные вещи, но сотрудники больницы сказали, что их не было — хотя близкие помнят, что в момент госпитализации у него была «сумка и рюкзак, обувь, гигиенические средства, паспорт, телефон, серебряная цепочка, веревочка с образом, часы, портмоне и другие документы». Найти вещи так и не удалось.

Когда родня попыталась снять деньги с карты умершего, чтобы организовать его похороны, выяснилось, что со счета пропало 80 тыс. рублей, которые кто-то списал 9 августа.

Кроме того, на имя мужчины пытались оформить кредит на сумму свыше 300 тыс. рублей. После этого родственники написали заявление в полицию

«Без паспорта отца мы не могли получить медицинское свидетельство о смерти и тело из морга. Когда мы поняли, что вещи и документы пропали, мы позвонили в полицию. После чего нами было написано еще одно заявление в полицию по факту пропажи паспорта, телефона и других личных вещей отца», — рассказал сын умершего, добавив, что тело отца он смог получить только с письменного разрешения главврача.

Возбуждено уголовное дело.