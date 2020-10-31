В ковидной больнице Челябинска произошел взрыв.

Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации.
«Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», — рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.
В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горбольнице № 2 в момент взрыва находились 158 пациентов, всех их эвакуировали по требованию МЧС. Всех пациентов больницы развезут по другим госпитальным базам.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.