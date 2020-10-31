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Происшествия

В ковидной больнице Челябинска произошел взрыв

В поликлинике горбольницы № 2 Челябинска взорвалась кислородная будка, которая пристроена к студенческой поликлинике, перепрофилированной под стационар ковидных больных- сообщают РИА Новости.

В ковидной больнице Челябинска произошел взрыв.
В ковидной больнице Челябинска произошел взрыв.
ГУ МЧС по Челябинской области.

Причинами взрыва кислородной будки в поликлинике Челябинска, предварительно, могли стать нарушения при монтаже оборудования или нарушения при эксплуатации.

«Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации», — рассказал начальник ГУ МЧС России по региону Юрий Буренко.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в горбольнице № 2 в момент взрыва находились 158 пациентов, всех их эвакуировали по требованию МЧС. Всех пациентов больницы развезут по другим госпитальным базам.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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