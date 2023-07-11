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Происшествия

В Краснодаре убили замначальника отдела по мобилизации

Неизвестный убил замначальника краснодарского отделения по мобилизационной работе Станислава Ржицкого 10 июля, передает ТАСС.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Как сообщают следственные органы, рано утром на улице обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что все произошло во время утренней пробежки.

Предварительно, убийца сделал несколько выстрелов и скрылся. Мотивы преступления выясняют, подозреваемых устанавливают.

Известно, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга и бывшим командиром подлодки "Краснодар".

Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее из-за разрушения Каховской ГЭС в низовьях Днепра произошла экологическая катастрофа.

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