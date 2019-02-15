В Красноярске многоквартирный дом обрушился после взрыва газа

По данным МЧС, произошли множественные разрушения стен второго и третьего этажей.
Спасатели говорят, что произошел взрыв газового баллона на втором этаже, в угловой квартире № 12. Полностью разрушены 6 квартир, еще 10 повреждены, сообщает НГС.Красноярск.
«Установлено, что дом многоквартирный, порядка 30 квартир, один собственник, который либо сдавал эти квартиры, либо частично продал их», — сказала журналистам помощник руководителя Главного управления ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.
На месте ЧП найдено тело женщины, сообщает местное ГУ МВД.