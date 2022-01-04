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Происшествия

В Красноярске пьяный отец бросил ребенка на горке и ушел праздновать Новый год

Отец трехлетнего малыша бросил его на горке среди незнакомых людей и ушел. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что в микрорайоне Солнечный в Красноярске возле ледяных горок находится мальчик без сопровождения взрослых, пишет «Запад24».

Ребенок играет в снегу.
Ребенок играет в снегу.
CC0

На место незамедлительно прибыл наряд полиции с инспектором по делам несовершеннолетних. Как выяснили полицейские, женщина гуляла со своей внучкой, к ней подошел мужчина с маленьким мальчиком и попросил, чтобы их дети поиграли вместе. Спустя какое-то время отец пропал. Тогда женщина сообщила о случившемся по телефону 112.

По предварительной информации, мужчина хотел продолжения новогоднего банкета, и его супруга решила «нагрузить» его ответственностью за сына.

Полицейские быстро установили контакты родителей, отец по телефону ничего вразумительного ответить не смог, а мать, узнав о произошедшем, приехала и забрала сына.

Решается вопрос о привлечении отца, оставившего малолетнего ребенка без присмотра, к административной ответственности. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Из сообщения МВД Красноярска:

Сотрудники полиции обращаются к красноярцам с просьбой быть внимательными при посещении с детьми мест массового скопления людей. Позаботьтесь о собственном ребенке и перед походом положите в его карман записку с вашей фамилией и именем, а также номером телефона.

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