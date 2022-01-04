В Красноярске пьяный отец бросил ребенка на горке и ушел праздновать Новый год

На место незамедлительно прибыл наряд полиции с инспектором по делам несовершеннолетних. Как выяснили полицейские, женщина гуляла со своей внучкой, к ней подошел мужчина с маленьким мальчиком и попросил, чтобы их дети поиграли вместе. Спустя какое-то время отец пропал. Тогда женщина сообщила о случившемся по телефону 112.
По предварительной информации, мужчина хотел продолжения новогоднего банкета, и его супруга решила «нагрузить» его ответственностью за сына.
Полицейские быстро установили контакты родителей, отец по телефону ничего вразумительного ответить не смог, а мать, узнав о произошедшем, приехала и забрала сына.
Решается вопрос о привлечении отца, оставившего малолетнего ребенка без присмотра, к административной ответственности. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Из сообщения МВД Красноярска:
Сотрудники полиции обращаются к красноярцам с просьбой быть внимательными при посещении с детьми мест массового скопления людей. Позаботьтесь о собственном ребенке и перед походом положите в его карман записку с вашей фамилией и именем, а также номером телефона.