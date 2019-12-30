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Происшествия

В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили после видео с оскорблениями

Сотрудников красноярского детского противотурберкулезного санатория «Пионерская речка», оскорблявших детей, отстранили от работы на время проверки, сообщает ТАСС.

Санаторий "Пионерская речка". Издевательства над детьми. Красноярск.
Санаторий "Пионерская речка". Издевательства над детьми. Красноярск.
tvk6.ru.

Как сообщили в минздраве Красноярского края, сейчас в санатории проходит проверка.

«На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — отметил представитель ведомства.

По его словам, проверка началась в пятницу, 27 декабря, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ.

На видео одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку.

После другая сотрудница угрожает второму ребенку, что его увезут в «дурку» и будут обкалывать препаратами.

Информация о произошедшем передана в прокуратуру. По данным СМИ, также ситуацией заинтересовались в региональном СК и городской полиции.

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