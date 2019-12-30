В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили после видео с оскорблениями

Как сообщили в минздраве Красноярского края, сейчас в санатории проходит проверка.
«На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — отметил представитель ведомства.
По его словам, проверка началась в пятницу, 27 декабря, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ.
На видео одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка и пытается грубо схватить его за руку.
После другая сотрудница угрожает второму ребенку, что его увезут в «дурку» и будут обкалывать препаратами.
Информация о произошедшем передана в прокуратуру. По данным СМИ, также ситуацией заинтересовались в региональном СК и городской полиции.