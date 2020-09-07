В Красноярске священнослужитель пытался перевезти костные останки

В Красноярске началась доследственная проверка небывалого случая на транспорте. На железнодорожной станции задержали мужчину, который вез в личных вещах костные останки давно умершего человека.

Перевозчика задержали во время досмотра личных вещей через интроскоп. Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России, сотрудники охраны были очень удивлены, когда увидели на экране что-то похожее на человеческие кости.

Еще больше их удивило объяснение мужчины. Он начал утверждать, что является священнослужителем и перевозит останки святого из города Енисейска Красноярского края в Москву. Но охранники этому не поверили и задержали мужчину до выяснения всех обстоятельств.

В рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления принадлежности костных останков. Также следователи проверят, является ли мужчина священнослужителем какой-либо епархии России. По итогам будет принято процессуальное решение.