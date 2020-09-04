В Красноярском крае подросток готовился взорвать школу

В Красноярском крае предотвратили взрыв в школе, пишет РИА «Новости». По делу задержали пятнадцатилетнего подростка.

По предварительным данным, задуманное он решил совершить еще весной. Подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы.

В его планы вмешались силовики. Сообщается, что на допросе молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала 13 человек, которые готовились устроить атаки в массовых местах, в том числе в школах.