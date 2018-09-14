В Красноярском крае ребенок утонул в бочке с дождевой водой

По данным следствия, ребенок воспитывался в семье из четверых детей. Вечером 7 сентября дети играли во дворе под присмотром 13-летней девочки, пока мать занималась делами. Когда женщина зашла во двор, она увидела тело мальчика в бочке с дождевой водой. По данным следствия, ребенок, которому был 1 год и 9 месяцев, упал с поленницы в бочку, где захлебнулся.

Родители пытались реанимировать ребёнка и вызвали фельдшера. Однако медик констатировал смерть.

Для установления причины смерти назначена медицинская экспертиза.