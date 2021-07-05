В Крыму двух женщин смыло потоком воды

В селе Куйбышево двух женщин смыло потоком воды. По словам чиновника, одну спасли и госпитализировали. Еще одна пропала без вести. Однако, по данным МЧС, пропавшая все-таки погибла.
На юго-западе полуострова под действием ливневых дождей обрушились сели, реки вышли из берегов, подтопления жилых домов продолжаются.
Местных жителей начали эвакуировать, пишет «Росбалт». Штормовое предупреждение объявлено и на 5 июля.
В июне затопило Керчь и Ялту, жертвой стихии стал один человек, еще почти 60 пострадали. Судьба одного жителя до сих пор неизвестна.
Ранее в Крыму закрыли 83 пляжа из-за загрязнения морской воды после наводнения.