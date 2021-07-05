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Происшествия

В Крыму двух женщин смыло потоком воды

Под Бахчисараем в результате непогоды пропали люди, рассказал крымский вице-премьер Евгений Кабанов.

Ливень.
Ливень.
CC0

В селе Куйбышево двух женщин смыло потоком воды. По словам чиновника, одну спасли и госпитализировали. Еще одна пропала без вести. Однако, по данным МЧС, пропавшая все-таки погибла.

На юго-западе полуострова под действием ливневых дождей обрушились сели, реки вышли из берегов, подтопления жилых домов продолжаются.

Местных жителей начали эвакуировать, пишет «Росбалт». Штормовое предупреждение объявлено и на 5 июля.

В июне затопило Керчь и Ялту, жертвой стихии стал один человек, еще почти 60 пострадали. Судьба одного жителя до сих пор неизвестна.

Ранее в Крыму закрыли 83 пляжа из-за загрязнения морской воды после наводнения.

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