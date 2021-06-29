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Происшествия

В Крыму поймали молодого анархиста, готовившего подрыв моста

Правоохранительные органы задержали в Севастополе местного жителя-химика анархистских взглядов, готовившего устройство для подрыва моста в период выборов, сообщает «Интерфакс».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

При обыске у 22-летнего парня изъято три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох.

По утверждению источника агентства, Карташов, «обладая знаниями в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре 2021 года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы)».

«Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется „скулшутингом“ (стрельба и убийства в школах)», — заявил источник.

После задержания следователи возбудили уголовное дело о подготовке теракта (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, молодого человека направили на психиатрическую экспертизу.

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