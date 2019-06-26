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Происшествия

В Крыму во время прыжков с парашютами утонули два десантника

В Крыму двое военнослужащих контрактной службы из частей ВДВ погибли во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает «Крыминформ».

Парашют
Парашют
СС0

«26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Причины происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.

Ведется расследование.

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