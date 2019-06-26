В Крыму во время прыжков с парашютами утонули два десантника

«26 июня в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Причины происшествия устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.
Ведется расследование.