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Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

Прогулочный катер «Камелот» затонул 5 сентября днем у мыса Меганом в Крыму. На борту находилось 13 человек.

Поисковая операция в Крыму.
Поисковая операция в Крыму.
82.mchs.gov.ru

12 пассажиров спасены и доставлены на берег. Поиск последней потерпевшей осуществляли 47 спасателей и 16 единиц техники, в том числе беспилотники МЧС, сообщает c-inform.info.

Предварительно, причиной затопления катера стала непогода — из-за сильного шторма катер накрыло волной и перевернуло, после чего он затонул.

Поиск пропавшей пассажирки спасатели ведут на береговой линии.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю. Также проверку начала Южная транспортная прокуратура.

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