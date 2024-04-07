В круглосуточном режиме эвакуируют жителей Орска. Видео места прорыва дамбы

Эвакуация жителей Орска (Оренбургская область) с подтопленных территорий проводится в круглосуточном режиме.

Уровень воды в реки Урал достиг почти 11 метров. Вода начала затапливать Новый город, указывает Газета.Ru. Объявлена срочная эвакуация Нового города.

Более того, в Орске идет сильный дождь, вода все время прибывает.

В спасработах в подтопленном Орске принимают участие более 700 сотрудников МЧС России.

По поручения президента РФ Владимира Путина в зону бедствия вылетел глава МЧС Александр Куренков.

Ранее специалисты отметили, что вода уйдет не раньше, чем через 1,5-2 недели.

Дамба, которая защипала город от талых вод — повреждена в двух местах.

Глава города подчеркнул, что нужно действовать оперативно, так как вода может стремительно прибывать.

Чтобы расселить пострадавших, подготовили 6,5 тыс. мест.

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