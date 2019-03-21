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Происшествия

В крупном ТЦ Алтайского края изъяли почти 500 пар контрафактной обуви

В одном из крупных торговых центров Бийска полицейские обнаружили и изъяли контрафактную обувь, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские изъяли контрафактную обувь.
Полицейские изъяли контрафактную обувь.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель продавал обувь известных торговых марок без документов, подтверждающих право на введение фирменной продукции в товарооборот.

Полицейские изъяли из продажи 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки напарвили на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба, принесенного правообладателям брендов.

Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена возбудят уголовное дело. В этом случае предпринимателю будет грозить до 2 лет лишения свободы.

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