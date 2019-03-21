В крупном ТЦ Алтайского края изъяли почти 500 пар контрафактной обуви

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель продавал обувь известных торговых марок без документов, подтверждающих право на введение фирменной продукции в товарооборот.
Полицейские изъяли из продажи 497 пар спортивной обуви. Сейчас кроссовки напарвили на экспертизу для установления подлинности и определения ущерба, принесенного правообладателям брендов.
Если сумма превысит 250 тысяч рублей, то в отношении бизнесмена возбудят уголовное дело. В этом случае предпринимателю будет грозить до 2 лет лишения свободы.