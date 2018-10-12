Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Происшествия
272

В жесткой аварии в Чувашии погибли 13 пассажиров микроавтобуса

13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Чувашии. Остальные семь пассажиров доставлены в больницу, часть из них получили тяжелые травмы. Все жертвы ДТП — пассажиры микроавтобуса.

Смертельное ДТП в Чувашии 11 октября 2018 года.
Смертельное ДТП в Чувашии 11 октября 2018 года.
pg21.ru/auto/52972

Смертельное ДТП произошло вечером 11 октября на трассе М7 в Чувашии в пригороде Чебоксар.

В микроавтобусе Fiat Ducato, который следовал в Москву, находились 20 человек (из них один водитель). По некоторым данным, они ехали в столицу на заработки. Детей в микроавтобусе не было.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. В результате 13 пассажиров погибли, остальные были госпитализированы, сообщил собеседник «5-го канала». Возраст пострадавших — от 32 до 60 лет.

Трое отвезенных в больницу пассажиров сразу попали в реанимационное отделение — их состояние весьма тяжелое. Еще троих в скором времени отпустили на амбулаторное лечение, остальные проходят курс лечения. Водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка