В жесткой аварии в Чувашии погибли 13 пассажиров микроавтобуса

13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Чувашии. Остальные семь пассажиров доставлены в больницу, часть из них получили тяжелые травмы. Все жертвы ДТП — пассажиры микроавтобуса.

Смертельное ДТП произошло вечером 11 октября на трассе М7 в Чувашии в пригороде Чебоксар.

В микроавтобусе Fiat Ducato, который следовал в Москву, находились 20 человек (из них один водитель). По некоторым данным, они ехали в столицу на заработки. Детей в микроавтобусе не было.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. В результате 13 пассажиров погибли, остальные были госпитализированы, сообщил собеседник «5-го канала». Возраст пострадавших — от 32 до 60 лет.

Трое отвезенных в больницу пассажиров сразу попали в реанимационное отделение — их состояние весьма тяжелое. Еще троих в скором времени отпустили на амбулаторное лечение, остальные проходят курс лечения. Водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело.