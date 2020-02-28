В кубанской столице похитили 15-летнюю школьницу и увезли в Чечню

На Кубани правоохранители расследуют обстоятельства исчезновения 15-летней школьницы, ушедшей из дома и спустя два дня «появившейся» в Чеченской Республике.

Региональное управление сообщило, что юная жительница станицы Голубицкой 24 февраля вышла из дома и пропала, пишет « ».

Родители девушки обратились в полицию.

Выяснилось, что школьница купила билет на автобус до Краснодара. Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой сообщить любую известную им информацию о местонахождении и судьбе девушки.

Ее похитили жители республики, чтобы выдать замуж. Сестра пропавшей рассказала журналистам «Краснодарских известий», что один из участников похищения планировал жениться на несовершеннолетней.

Но планы на брак обоюдными не были. Так, сестра школьницы сообщила, что похитители угрожали семье и требовали не искать школьницу.

По имеющимся данным, злоумышленников оперативно задержала полиция, а девушку доставили в отделение до приезда родителей. Уточняются другие подробности.