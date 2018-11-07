В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде

Утром мужчина отвез дочь в школу и вернулся домой. Когда зашел в подъезд, неизвестный выстрелил в него несколько раз и скрылся. Тело мужчины обнаружили соседи, которые и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия гильзы от патронов, пишет gazeta. a42.ru.

Мужчина занимался коммерческой деятельностью. Следователи сейчас устанавливают, были ли конфликты у погибшего с партнерами по бизнесу и какие отношения были у него с родственниками.

Специалисты проведут ряд экспертиз, включая баллистическую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».