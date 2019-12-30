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В Кузбассе бушует подземный пожар на «Тулеевском» отвале. Тушить некому, а весной загорится тайга

В Кемеровской области экологическая обстановка по-прежнему оставляет желать лучшего, особенно сейчас, когда горит еще один участок земли, сообщает «ВашГород.ру».

Подземный пожар на отвале. Кузбасс.
Подземный пожар на отвале. Кузбасс.
кадр из видео.

Подземный пожар бушует рядом с поселком Апанас, который расположен в Новокузнецком районе региона.

Жители пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме, однако никакой реакции не последовало, пишет издание.

По словам экологов, угольное предприятие оставило в наследство жителям региона горящий отвал, именуемый «Тулеевским».

«Объект ничейный и должен быть оформлен в собственность муниципального района, для этого должен пройти аукцион. Процедура занимает примерно 1,5 года, но власти даже не пытаются ее инициировать, так как у района нет восемь миллионов для проведения нужной экспертизы», — отметили активисты.

Поскольку собственник горящего отвала не определен, то его попросту невозможно ликвидировать по федеральной программе «Экология». Одним из пунктов предусматривает восстановление нарушенных земель.

Под Читой горят леса и поселки.
Под Читой горят леса и поселки.
chita_overhear

Как отмечают экологи, пожар быстро распространяется и уже этой весной может загореться тайга.

Местная река Углеп не может замерзнуть. Предположительно, повышение температуры воды вызвано подземным пожаром.

Местные жители, несмотря на потенциальную опасность, продолжают использовать для питья воду из реки.

Примечательно, что рядом с отвалом хотят начать работы по добычи угля сразу два предприятия — разрезы «Апанасовский» и «Ананьинский Восточный».

«С одной стороны стоят интересы слившихся бизнеса и власти. С другой — обычные люди, которые пытаются добиться права на благоприятную окружающую среду», — рассказал изданию член сообщества «На угле».

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