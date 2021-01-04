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Происшествия

В Кузбассе 4 часа на морозе вытаскивали из кювета груженую фуру из Алтайского края

Две фуры, двигавшиеся из Алтайского края в сторону Кемерова по дороге «Алтай-Кузбасс», оказались в кювете на трассе — их водители не справились с управлением. Одну из них экипажи местного ГИБДД вытаскивали почти четыре часа на морозе в минус 33 градуса, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фуры из Алтайского края.
Фуры из Алтайского края.
42.мвд.рф

Грузовик «Хино» перевозил парфюм — и его удалось оперативно вытащить на трассу.

А «Вольво» вез металлические запчасти.

Вытаскивали его из кювета почти четыре часа при температуре в -33 градуса — фуру пришлось разгрузить. Сотрудники полиции, водитель и остановившиеся автолюбители вручную перетаскали металл из кузова. И только после этого большегруз удалось вернуть на дорогу.

Водители поблагодарили всех за помощь и продолжить свой путь.

Фуры из Алтайского края.
Фуры из Алтайского края.
42.мвд.рф

Об инцидентах на дороге в первые праздничные дни сообщает и алтайское ГУ МВД. Так, 3 января на дороге в Калманском районе остановилась Тойота Платц". В машине были две женщины и маленький ребенок.

Причиной вынужденной остановки иномарки, скорее всего, стал выход из строя генератора.

Полицейские пересадили их в патрульный автомобиль, помогли вызвать эвакуатор для дальнейшей транспортировки машины, после чего доставили всех в помещение ближайшей автозаправочной станции.

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