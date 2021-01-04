В Кузбассе 4 часа на морозе вытаскивали из кювета груженую фуру из Алтайского края

Грузовик «Хино» перевозил парфюм — и его удалось оперативно вытащить на трассу.
А «Вольво» вез металлические запчасти.
Вытаскивали его из кювета почти четыре часа при температуре в -33 градуса — фуру пришлось разгрузить. Сотрудники полиции, водитель и остановившиеся автолюбители вручную перетаскали металл из кузова. И только после этого большегруз удалось вернуть на дорогу.
Водители поблагодарили всех за помощь и продолжить свой путь.
Об инцидентах на дороге в первые праздничные дни сообщает и алтайское ГУ МВД. Так, 3 января на дороге в Калманском районе остановилась Тойота Платц". В машине были две женщины и маленький ребенок.
Причиной вынужденной остановки иномарки, скорее всего, стал выход из строя генератора.
Полицейские пересадили их в патрульный автомобиль, помогли вызвать эвакуатор для дальнейшей транспортировки машины, после чего доставили всех в помещение ближайшей автозаправочной станции.