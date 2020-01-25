В Кузбассе под тяжестью снега рухнула крыша завода

Примерно в 17:30 рабочие услышали треск и решили сразу выйти из здания. После этого крыша здания обрушилась. Предположительно, это случилось из-за скопившегося на ней снега.
В результате ЧП 47-летняя женщина получила рассечение лба и ушиб мягких тканей. Все успели покинуть цех самостоятельно.
Разрушено 2400 квадратных метров производственной площади.
Основной удар пришелся на вагоны, люди находились в другой части цеха, отмечает портал vse42.ru. Обстоятельства ЧП и решение о дальнейшей работе цеха будут принимать после заключения спецкомиссии, которая работает на месте 25 января.
СК начал доследственную проверку.