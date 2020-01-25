В Кузбассе под тяжестью снега рухнула крыша завода

В вагоносборочном цехе завода «Новотранс» в Прокопьевске вечером 24 января обрушилась кровля. В этот момент там находился 41 работник, пишет Прокопьевск.ру.

Примерно в 17:30 рабочие услышали треск и решили сразу выйти из здания. После этого крыша здания обрушилась. Предположительно, это случилось из-за скопившегося на ней снега.

В результате ЧП 47-летняя женщина получила рассечение лба и ушиб мягких тканей. Все успели покинуть цех самостоятельно.

Разрушено 2400 квадратных метров производственной площади.

Основной удар пришелся на вагоны, люди находились в другой части цеха, отмечает портал vse42.ru. Обстоятельства ЧП и решение о дальнейшей работе цеха будут принимать после заключения спецкомиссии, которая работает на месте 25 января.

СК начал доследственную проверку.