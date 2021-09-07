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Происшествия

В Кузбассе разыскивают двух 10-летних девочек, которых видели с неизвестным мужчиной

Две девочки пропали в кузбасском Киселевске, сообщили волонтеры «Лизы Алерт» во «ВКонтакте» 7 сентября.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

10-летние девочки ушли в школу № 12 6 сентября.

Девочек, по сообщению телеграм-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой.

Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-РА» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения, пишет Тайга.инфо.

К поискам девочек приступили полицейские, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Как уточнили в МВД, школьницы покинули дом 6 сентября в районе 8.00 по местному времени.

Правоохранители попросили всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2−19−35, 2−37−30 или «02».

В настоящий момент неизвестно, где могут находиться дети и как они себя чувствуют, пишет Газета.Ru.

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