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Происшествия

В Кузбассе ребенок упал в открытый колодец

В городе Ленинск-Кузнецкий ребенок упал в открытый канализационный люк, который находился рядом с детской площадкой. Об этом 2 мая в городском паблике написала мама пострадавшего Ольга.

Ребенок провалился в колодец.
Ребенок провалился в колодец.
vk.com/chplk

По словам женщины, высота колодца около 5 метров. На помощь ребенку пришел мужчина, который приходил рядом. Судя по фото, мальчик получил ссадины.

В комментариях к посту пользователи поинтересовались, где же в этот момент находилась мама и почему не следила за ребенком.

Ребенок провалился в колодец.
Ребенок провалился в колодец.
vk.com/chplk

«Все произошло в считанные секунды. Там и не понять было, что это люк. Прям на детской площадке. И на нашем месте мог оказаться кто угодно», — ответила на возмущения Ольга.

Комментаторы посоветовали женщине не оставлять происшествие без последствий и наказать организацию, которая обязана следить за состоянием колодцев.

Напомним, в январе в Барнауле девочка упала в открытый колодец. Проезжающий мимо мужчина помог выбраться ребенку.

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