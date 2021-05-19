В Кузбассе сотрудницы мебельного магазина повесили на покупателей 33 кредита

В Кузбассе две бывшие сотрудницы мебельного магазина придумали и отработали сложную мошенническую схему, в результате которой «повесили» на своих клиентов десятки кредитов, пишет «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По данным полиции, никто ничего не знал до тех пор, пока в полицию не обратился представитель банка, который сообщил о мошенничестве, совершенном в одном из мебельных магазинов — все, кто оформлял там кредиты, так и не погасили их.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области провели проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что работа мебельного — фикция. Магазин был оформлен на подставное лицо — жителя города Белово, при этом мужчину убедили согласиться на эту сделку две женщины. Их задержали.

К преступлению они готовились тщательно: открыли магазин и банковский счет, арендовали площадь в торговом центре и завезли диваны для создания видимости деятельности, а также наняли новую сотрудницу.

«Она оформляла онлайн-заявки якобы на покупку мебели в кредит на основании документов, которые ей передавали работодатели. В течение двух месяцев фигурантки подготовили 33 пакета фиктивных документов. В них они использовали ксерокопии паспортов клиентов мебельного магазина, в котором работали ранее. При этом граждане не догадывались, что стали заемщиками. По такой схеме обвиняемые оформили в кредит и похитили у банка около 3,5 млн рублей», — сообщает ГУ МВД.

Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Кредитная организация также заявила гражданский иск о возмещении ущерба.