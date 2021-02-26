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Происшествия

В 426 квартирах российского города одновременно сгорела бытовая техника

В Нижнем Новгороде из-за резкого скачка напряжения одновременно вышла из строя почти вся бытовая техника в 426 квартирах микрорайона Верхние Печеры.

Свет. Энергия.
Свет. Энергия.
https://unsplash.com/

Сотрудникам прокуратуры стало известно, что из-за аварии на трансформаторной подстанции в микрорайоне не работают общедомовые усилители антенн, светильники, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров. Повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.

По информации Regnum, также вышли из строя лифты в четырех 10-этажных домах.

Местные жители сообщили — в электросети вместо 220 вольт внезапно стал поступать ток напряжением свыше 380 вольт, из-за чего бытовая техника просто сгорела, пишет Lenta.ru.

Работникам аварийной бригады не сразу удалось попасть на неисправную подстанцию — двери оказались под завалом снега.

Местная прокуратура проведет проверку по данному факту.

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