В 426 квартирах российского города одновременно сгорела бытовая техника

Сотрудникам прокуратуры стало известно, что из-за аварии на трансформаторной подстанции в микрорайоне не работают общедомовые усилители антенн, светильники, блоки питания приборов учета тепловой энергии, вышло из строя оборудование интернет-провайдеров. Повреждена станция приема и передачи данных со счетчиков холодного и горячего водоснабжения.
По информации Regnum, также вышли из строя лифты в четырех 10-этажных домах.
Местные жители сообщили — в электросети вместо 220 вольт внезапно стал поступать ток напряжением свыше 380 вольт, из-за чего бытовая техника просто сгорела, пишет Lenta.ru.
Работникам аварийной бригады не сразу удалось попасть на неисправную подстанцию — двери оказались под завалом снега.
Местная прокуратура проведет проверку по данному факту.