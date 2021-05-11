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Происшествия

В квартире депутата Госдумы обнаружили мертвого прокурора

В московской квартире нашли тело зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Следов насильственной смерти на теле 34-летнего зампрокурора не увидели. Предварительно, он скончался из-за проблем с сердцем.

Сафаралиев приехал в столицу на майские праздники к родителям, пишет «Фонтанка».

Ему стало плохо во время обеда. Для зампрокурора вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть. Издание отметило, что зимой мужчина тяжело переболел коронавирусной инфекцией, после больницы жаловался друзьям на одышку и перманентное чувство усталости.

В прокуратуре Сафаралиев служил пять лет, последние два года занимал должность заместителя прокурора Красносельского района Петербурга и отвечал за процессуальный блок. До этого работал помощником прокурора Таганской прокуратуры в Москве.

Его отец — профессор, физик, депутат Государственной думы Гаджимет Сафаралиев, пишет polit.ru.

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