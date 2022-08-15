15 августа
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Происшествия

В лапах горных духов. Двое туристов потерялись в ущелье на Алтае

Туристы из Новосибирска потерялись во время прогулки по ущелью. Спасателям пришлось снимать их с помощью веревок. Об этом сообщает ngs.ru.

Поисковая операция. Компас.
Поисковая операция. Компас.
СС0

Парень с девушкий 13 августа гуляли вечером в урочище Че-Чкыш (Республика Алтай), которое называют «Долиной горных духов». Когда они возвращались, уже стемнело, и спуск с горы стал опасным. Пара не смогла спуститься самостоятельно и обратилась за помощью к спасателям.

Как сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай, пожарные выехали на помощь из села Чемал. Где находились потерявшиеся, устанавливали по опросам очевидцев. Туристов пришлось спускать со склона горы на веревках. Пожарные вызволили их из «лап горных духов» и передали родственникам.

Спасательные работы завершили в 01:30.

Ранее туристы-байдарочники отправились в сплав по озеру в Республике Карелия и пропали.

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