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Происшествия

В Ленобласти отец насиловал 13-летнюю дочь в доме с арсеналом оружия

В ночь на 16 декабря в поселке Химози Ленинградской области задержали многодетного отца, на него завели уголовное дело об изнасиловании 13-летней дочери.

Девушка. Насилие.
Девушка. Насилие.
СС0

Региональные СМИ сообщают, что в доме обнаружен «арсенал» оружия. Спецоперацию в доме провели вечером 16 декабря.

Дом многодетной семьи следователи и криминалисты решили проверить после того, как в правоохранительные органы поступила информация, что глава семьи насилует 13-летнюю дочь. Его задержали, сообщает «Интерфакс».

Дома изъяли «предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия», говорится в сообщении регионального СКР.

Проверка предварительно установила, что с 2012 года по декабрь текущего года 46-летний мужчина не раз совершал сексуальное насилие над малолетней девочкой.

Следователи проверят условия, в которых жили дети в этой семье, выяснят причины и условия, которые привели к насилию над ребенком и дадут оценку работе органов профилактики, пишет bfm.ru.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Видеозаписи и сообщения об активной работе полиции, росгвардейцев и сотрудников МЧС у одного из домов в Химози появились в соцсетях. По словам очевидцев, из дома выносили оружие и выводили восьмерых детей.

Детей из многодетной семьи поместили в Гатчинскую центральную республиканскую больницу, где они остаются под присмотром, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова. По ее словам, у детей «большой стресс».

Литвинова добавила, что, предварительно, были изъяты восемь детей, но среди них могут быть и совершеннолетние. Информация в настоящее время уточняется.

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