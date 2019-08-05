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Происшествия

В Ленобласти в дачном домике нашли мертвого мужчину в наручниках

В Ленинградской области в дачном доме найдено тело 32-летнего мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По подозрению в совершении преступления задержали двоих братьев, жителей Санкт-Петербурга, 31 и 33 лет.

По версии следствия, 2 августа они встретились с потерпевшим в Санкт-Петербурге, перевезли его на автомобиле на дачу, где сковали наручниками, тем самым лишив возможности свободного передвижения. Оставив потерпевшего одного, мужчины уехали. Потерпевший скончался.

Предварительно, задержанные мужчины являются друзьями детства потерпевшего, который наркозависим, пишет znak.com. Они вывезли его в указанный дом, чтобы излечить от наркомании.

Возбуждено дело по части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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