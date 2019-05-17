В Ленобласти живьем закопали 29-летнего мигранта

Экскаватор поднял вместе с землей в ковше человека в одном нижнем белье. Остальную одежду и мобильный телефон откопали рядом, пишет АН «Оперативное прикрытие».
При осмотре тела стало ясно, что мужчина погиб насильственной смертью. Основание черепа проломлено, человека связали и закопали, возможно, еще живым.
Как выяснили следователи, 29-летний гражданин Киргизии работал подсобным рабочим в одном ООО. Проживал в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, пишет «Росбалт».
По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.