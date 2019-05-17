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Происшествия

В Ленобласти живьем закопали 29-летнего мигранта

В Мурино (Ленинградская область) при проведении земляных работ обнаружили труп мигранта.

Экскаватор.
Экскаватор.
СС0

Экскаватор поднял вместе с землей в ковше человека в одном нижнем белье. Остальную одежду и мобильный телефон откопали рядом, пишет АН «Оперативное прикрытие».

При осмотре тела стало ясно, что мужчина погиб насильственной смертью. Основание черепа проломлено, человека связали и закопали, возможно, еще живым.

Как выяснили следователи, 29-летний гражданин Киргизии работал подсобным рабочим в одном ООО. Проживал в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, пишет «Росбалт».

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело.

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