В лесу под Тюменью нашли мертвого младенца, украденного няней

25 сентября полицейские Тюменской области обнаружили тело 5-месячного младенца, пропавшего за два дня до этого. В качестве главного подозреваемого выступает молодая няня, которой доверили присмотреть за малышом.

ЧП произошло городе Заводоуковск Тюменской области. Родители малышки отлучились из дома всего на несколько часов, оставив ребенка с 23-летней няней. Когда они вернулись домой, ни девушки, ни малыша не было.

Местное издание 72.ru пишет, что она ушла из дома в сланцах, ребенка же одела в шапочку и комбинезон, но детское питание не взяла. На его поиски были направлены правоохранители, собирались подключиться волонтеры, но оказалось, что уже поздно. Днем 25 сентября ребенка нашли мертвым. Няню задержали.



Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».



В пресс-службе ведомства сообщили, что пока неизвестно, по какой причине он скончался. Для установления всех обстоятельств трагедии проводится расследование.