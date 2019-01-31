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Происшествия
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В летевший в Москву самолет ударила молния

Молния ударила ночью в российский лайнер Airbus A-320, возвращавшийся из Рима, сообщает «Интерфакс».

Самолет
Самолет
СС0

«При вылете из Рима экипаж лайнера Airbus A-320 сообщил о поражении самолета молнией. Однако бортовые системы самолета продолжили работать штатно, критических неисправностей выявлено не было. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Москве», — рассказал источник.

После прилета техники обнаружили на элементах механизации подпалины от удара молнии, пишет bfm.ru.

«Принято решение внимательнее осмотреть самолет при помощи технических средств. Пока этот лайнер от полетов отстранен», — рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Барнаул самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в «Шереметьево» из-за разгерметизации.

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