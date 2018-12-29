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В лобовом ДТП на алтайской трассе погиб 23-летний парень и пострадала девушка

В Первомайском районе вечером 28 декабря столкнулись Toyota и Scania. В ДТП погиб 23-летний водитель легковушки, также пострадала пассажирка, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Михаил Хаустов

Авария произошла в 20:10 на 225 км Чуйского тракта. По предварительной информации, автомобиль Toyota Camry под управлением 23-летнего парня двигался из Бийска в направлении Барнаула. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania. Им управлял 44-летний мужчина.

В результате ДТП 23-летний водитель Toyota от полученных травм погиб на месте аварии. Также пострадала 22-летняя пассажирка иномарки, ее госпитализировали.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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