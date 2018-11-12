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Происшествия
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В ДТП в Новосибирской области погиб парень из Алтайского края

На дороге в Новосибирской области поздно вечером 11 ноября столкнусь Toyota и КамАЗ. В ДТП погиб молодой человек из Алтайского края, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

Авария произошла на дороге Карасук — Бурла в 23:45. Toyota Vista под управлением 25-летнего водителя двигалась в направлении Карасука. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota — 17 летний житель Алтайского края — скончался на месте происшествия от полученных травм. Кроме того, 19-летний молодой человек, который находился в легковом автомобиле, получил травмы. Его доставили в больницу.

Экспертиза показала, что водитель Toyota был пьян. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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