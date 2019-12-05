В Лондоне трагически погиб российский миллиардер

В клинике Лондона умер российский миллиардер Дмитрий Обретецкий после того, как его сбила машина. Он пролежал около недели в коме, но врачи так и не смогли ему помочь, пишет «МК».

Последние годы бизнесмен жил в Англии вместе с семьей. После смерти у него остались супруга и дети.

Бизнес

Первый серьезный шаг к богатству бизнесмен сделал в 1991 году — основал в Волгограде компанию «Магнат», выросшую за полтора десятилетия в крупнейшего игрока в сфере ретейла бытовой химии.

Изначально его компания специализировалась на операциях с акциями на фондовом рынке России. Позднее её деятельность сменилась на торговлю ликеро-водочной продукцией через сеть розничных магазинов, пишет LIFE.

Далее бизнесмен выиграл тендер на право быть эксклюзивным дистрибьютором всемирно известного концерна Procter & Gamble в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии. В последующие годы экспансия «Магната» продолжилась: открылись филиалы по всей стране.

В 2018-м выручка «Магната» составила 9 млрд руб.

Деньги. СС0

Мнение друга о ДТП

«Он последние восемь лет жил в Лондоне. Переехал туда с сыном, ему 22 года. Занимался продажей недвижимости. Про жену не знаю, не спрашивал. Приезжал он в Россию по делам. Знаете, в Лондоне люди очень аккуратно водят машины, я не исключаю тот факт, что его специально сбили», — рассказал друг миллиардера Павел Боровков.

ЕВРО-2008

Дмитрий Обретецкий прославился после курьезного случая на матче Чемпионата Европы по футболу 2008 года, на котором Россия выиграла «бронзу».

Во время четвертьфинальной игры российской сборной против Нидерландов бизнесмен по неизвестным причинам оказался один в секторе голландских фанатов. Весь матч он размахивал триколором и эмоционально праздновал голы Романа Павлюченко, Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина. Кадры радующегося миллиардера облетели весь мир.