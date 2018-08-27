В «лондонском списке» омбудсмена Титова Генпрокуратура выявила мошенников

«В отношении целого ряда бизнесменов, обвиняемых в основном в мошенничестве, в прокуратуре не видят возможности пересматривать ранее принятые следователями решения», — пишет «Коммерсантъ».

По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, «каждое из 25 дел потребовало исключительно индивидуального подхода, поскольку за каждым своя история». Выяснилось, что «далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству».

В пример Куренной привел Виктора Ламаша, который продавал поддельные дипломы РУДН, обманув как минимум 112 человек, и Владимира Зюзина, обвиняемого в хищении кредитов Сбербанка почти на 1 млрд рублей, пишет polit.ru.

В аппарате Бориса Титова считают, что контакт с правоохранителями налажен, и согласны с детальным изучением каждого случая.

В отношении большинства фигурантов «лондонского списка» заведены дела о мошенничестве в особо крупном размере. Но встречаются и другие статьи УК РФ — незаконная банковская деятельность, разглашение коммерческой тайны и участие в организованном преступном сообществе.

Начиная с 2002 года Москва направила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального прокурора Юрия Чайку. Ущерб от их действий оценивается более чем в 0,5 трлн рублей.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов говорил, что после введения этого закона Великобритания может начать терять статус «убежища для богатых».

«Великобритания многие десятилетия жила за счет того, что давала налоговое и гражданское убежище большому количеству богатых людей, Лондон во многом развивался так быстро и динамично, потому что сюда приехали очень многие люди из России, из Китая, из арабских стран», — говорил Титов.

Первый пошел

В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил на своей страничке в сети Facebook, что его усилия по возвращению бежавших из страны бизнесменов завершились первой победой: предприниматель из Ростова поверил в справедливость российского правосудия и приехал в Россию. Правда, как только он вернулся на Родину, его сразу арестовали.

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин был в «лондонском списке» Бориса Титова — списке тех российских бизнесменов, которые вынужденно покинули страну, опасаясь несправедливого уголовного преследования. И которых Титов призывал вернуться. Он полагал, что это могло бы существенной оздоровить деловой климат.