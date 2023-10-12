В Магнитогорске муж держал в заложниках своих жену и сына 1,5 года

Мужчина перестал выпускать из квартиры свою супругу сразу после рождения ребенка, сообщает Shot .

Абьюзер постоянно справлял малую нужду в лифте и забрасывал в кабину пакеты с мусором.

Соседи заявили на него в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли разбираться, его не оказалось дома, но за дверью ответила женщина, о существовании которой ранее было неизвестно соседям.

Полицейские вызвали спасателей, которые освободили жертв тирана.

На теле женщины обнаружили многочисленные синяки и кровоподтеки.

Сейчас насильник находится в психиатрической клинике, его жена тоже находится под наблюдением психиатров, а мальчика отправили в приют.

Ранее жителя Алтайского края отправили в колонию за избиение сожительницы.