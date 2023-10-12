12 октября
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Происшествия

В Магнитогорске муж держал в заложниках своих жену и сына 1,5 года

Мужчина перестал выпускать из квартиры свою супругу сразу после рождения ребенка, сообщает Shot.

Насилие. Женщина плачет.
Насилие. Женщина плачет.
https://unsplash.com/

Абьюзер постоянно справлял малую нужду в лифте и забрасывал в кабину пакеты с мусором.

Соседи заявили на него в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли разбираться, его не оказалось дома, но за дверью ответила женщина, о существовании которой ранее было неизвестно соседям.

Полицейские вызвали спасателей, которые освободили жертв тирана.

На теле женщины обнаружили многочисленные синяки и кровоподтеки.

Сейчас насильник находится в психиатрической клинике, его жена тоже находится под наблюдением психиатров, а мальчика отправили в приют.

Ранее жителя Алтайского края отправили в колонию за избиение сожительницы.

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