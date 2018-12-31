В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома

По предварительной версии, причиной обрушения подъезд № 7 двенадцатиэтажного дома стал взрыв газа.
В социальных сетях появились фотографии и видео с места ЧП.
«Это было часов шесть утра. Ощущение такое, что дом ходит ходуном. Я выглянула в окно. Почувствовала сильный запах газа», — рассказывает жительница другого подъезда, пишет verstov.info.
На месте работают спасатели. По словам очевидцев, люди, которые не смогли выбраться, кричали и просили о помощи.
Точной информации о пострадавших и погибших пока нет.