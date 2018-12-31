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Происшествия
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В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась часть жилого панельного дома на улице Карла Маркса, сообщает РЕН ТВ.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

По предварительной версии, причиной обрушения подъезд № 7 двенадцатиэтажного дома стал взрыв газа.

В социальных сетях появились фотографии и видео с места ЧП.

«Это было часов шесть утра. Ощущение такое, что дом ходит ходуном. Я выглянула в окно. Почувствовала сильный запах газа», — рассказывает жительница другого подъезда, пишет verstov.info.

На месте работают спасатели. По словам очевидцев, люди, которые не смогли выбраться, кричали и просили о помощи.

Точной информации о пострадавших и погибших пока нет.

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