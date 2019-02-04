В массовом ДТП в Алтайском крае погиб водитель Toyota и пострадала пассажирка

Первое ДТП произошло в 7:30 часов на 169 км Чуйского тракта. Автомобиль Toyota Alphard гибрид двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. Водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать стоящий автомобиль Ford Transit. Там иномарка столкнулась с Toyota Avensis, за рулем которой был 44-летний мужчина. После этого Toyota Alphard также врезалась в стоящий Ford Transit.
В результате аварии пострадал водитель Toyota Avensis, а также 67-летняя пассажирка Toyota Alphard.
Через 15 минут в автомобиль Toyota Avensis, который после первого ДТП стоял на дороге, врезался грузовик Scania. Он двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. В результате этого ДТП пострадавший водитель Toyota Avensis скончался.