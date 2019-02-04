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Происшествия

В массовом ДТП в Алтайском крае погиб водитель Toyota и пострадала пассажирка

В Первомайском районе 4 февраля с разницей в несколько минут произошли ДТП. В аварии погиб водитель одной из иномарок, также пострадала пассажирка, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Михаил Хаустов

Первое ДТП произошло в 7:30 часов на 169 км Чуйского тракта. Автомобиль Toyota Alphard гибрид двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. Водитель выехал на встречную полосу, чтобы обогнать стоящий автомобиль Ford Transit. Там иномарка столкнулась с Toyota Avensis, за рулем которой был 44-летний мужчина. После этого Toyota Alphard также врезалась в стоящий Ford Transit.

В результате аварии пострадал водитель Toyota Avensis, а также 67-летняя пассажирка Toyota Alphard.

Через 15 минут в автомобиль Toyota Avensis, который после первого ДТП стоял на дороге, врезался грузовик Scania. Он двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. В результате этого ДТП пострадавший водитель Toyota Avensis скончался.

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