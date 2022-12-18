В массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок

Инцидент произошел в центре Омска на улице Волочаевской, сообщение о нем поступило в 20:40.
Известно, что 30-летняя водительница автомобиля Daihatsu не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась с автомобилем Toyota Corona, за рулем которой был 44-летний омич.
В связи с этим произошло третье столкновение — с автомобилем Honda.
В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина и ее маленькая пассажирка — 9-летняя девочка. Их обоих доставили в больницу.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
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