18 декабря
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Происшествия

В массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок

Жительница Омска не справилась с управлением и устроила тройное ДТП вечером 17 декабря. В машине в это время была 9-летняя девочка, получившая травмы. Об этом сообщает «Город 55».

В массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок
В массовом ДТП в сибирском городе пострадал маленький ребенок
УМВД Омской области

Инцидент произошел в центре Омска на улице Волочаевской, сообщение о нем поступило в 20:40.

Известно, что 30-летняя водительница автомобиля Daihatsu не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась с автомобилем Toyota Corona, за рулем которой был 44-летний омич.

В связи с этим произошло третье столкновение — с автомобилем Honda.

В результате ДТП пострадала 30-летняя женщина и ее маленькая пассажирка — 9-летняя девочка. Их обоих доставили в больницу.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

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