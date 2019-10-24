В массовой утечке данных клиентов Сбербанка подозревают коллектора

Полиция задержала в Волгограде подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Мужчина работал в службе взысканий и действовал под псевдонимом Антон 2131, сообщает RT.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержание произошло в ходе спецоперации сотрудников ведомства при содействии службы безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, мужчина является сотрудником коллекторского агентства «Национальной службы взыскания». Он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131. Его подозревают в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО «Сбербанк»

Возбуждено уголовное дело.

Как передает «Интерфакс», в Сбербанке уже приняли решение расторгнуть контракт с «Национальной службой взыскания». Об этом изданию сообщили в пресс-службе кредитной организации. Также банк проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, которые используют сотрудничающие с банком коллекторские агентства.

О новой утечке данных клиентов Сбербанка, вплоть до записей телефонных разговоров с ними, сообщал «Коммерсантъ». По информации СМИ, на чёрном рынке появилась база, которая содержит около миллиона строк с информацией о лицах с кредитами или кредитными картами.