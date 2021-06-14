На Алтай надвигается жара. В МЧС напомнили суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

С 15 по 18 июня в Алтайском крае установится высокая пожароопасность 4 и 5 классов. В связи с этим в региональном управлении МЧС прогнозируют увеличение площади ландшафтных пожаров. Спасатели напомнили о букве закона.

Пожарные еще раз просят жителей края соблюдать правила пожарной безопасности — не сжигать в эти дни сухую траву, мусор и отказаться от использования открытого огня (то есть шашлыков на природе).

Какой штраф предусмотрен за распространение огня Согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей;

на должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей;

на индивидуальных предпринимателей от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Любую информацию о соблюдении или нарушении правил пожарной безопасности в ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы принять по телефону — 8 (3852) 65-82-19 .

При пожаре звоните по номерам 101, 112.