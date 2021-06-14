На Алтай надвигается жара. В МЧС напомнили суммы штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

Пожарные еще раз просят жителей края соблюдать правила пожарной безопасности — не сжигать в эти дни сухую траву, мусор и отказаться от использования открытого огня (то есть шашлыков на природе).
Какой штраф предусмотрен за распространение огня
Согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей;
- на должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей;
- на индивидуальных предпринимателей от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;
- на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Любую информацию о соблюдении или нарушении правил пожарной безопасности в ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы принять по телефону —
При пожаре звоните по номерам 101, 112.