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Происшествия

В МЧС рассказали, как устраняли последствия сорванной крыши на Красноармейском проспекте в Барнауле

Последствия ураганного ветра в Барнауле, который 13 июня сорвал крышу с торгово-офисного центра PLAZA, устраняли силами аварийно-спасательного подразделения и территориальной подсистемой ликвидации ЧС вместе с коммунальными службами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

МЧС устраняли последствия урагана в Барнауле, 13 июня 2020 год
МЧС устраняли последствия урагана в Барнауле, 13 июня 2020 год
22.mchs.gov.ru

Ураган повредил конструкцию крыши, повреждения получили также несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших нет.

Крыша также перекрыла значительную часть Красноармейского проспекта. Именно на нем были сосредоточены основные силы МЧС.

«На месте происшествия создалась сложная дорожная обстановка в результате срыва конструкций кровли на проезжую часть. Благодаря совместным действиям служб территориальной подсистемы РСЧС, вовремя были организованы мероприятия по ликвидации происшествия. Организован объезд, завершается разбор поваленных конструкций», — рассказал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Барнаула Евгений Емельянов.

Напомним, что ЧП произошло примерно в 16:00. Металлическая крыша была с перехода от высотки торгово-офисного здания до магазина «Трофей». Общая площадь конструкции — около 100 кв. метров.

К 17:00 движение на проспекте было восстановлено.

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