В МЧС рассказали, как устраняли последствия сорванной крыши на Красноармейском проспекте в Барнауле

Последствия ураганного ветра в Барнауле, который 13 июня сорвал крышу с торгово-офисного центра PLAZA, устраняли силами аварийно-спасательного подразделения и территориальной подсистемой ликвидации ЧС вместе с коммунальными службами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.