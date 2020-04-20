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Происшествия

В МЧС рассказали о масштабных возгораниях в Алтайском крае

За выходные 18−19 апреля в Алтайском крае произошло почти три сотни пожаров. Большинство из них — это возгорания сухой травы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Специалисты делают неутешительные прогнозы на ближайшие дни.

Пожароопасный сезон.
Пожароопасный сезон.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В субботу, 18 апреля, в Алтайском крае зарегистрировали 132 пожара, на следующий день — 153.

«Для сравнения стоит сказать, что до 13 апреля пожаров за сутки фиксировалось, как правило, порядка сорока. Причинами происшествий являются несанкционированные сельхозпалы, сжигание всевозможного мусора на приусадебных участках, неосторожное обращение с огнем в природной зоне», — рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого главка МЧС Константин Илясов.

Главная задача пожарных — не допустить перехода огня на объекты и населенные пункты. При мониторинге обстановки используются беспилотные авиасистемы, позволяющие оперативно обнаружить пожар.

В минувшие выходные патрулирования с беспилотниками прошли в районах края (Калманский, Первомайский, Павловский), а также на территории Ленинского района Барнаула. За два дня на нарушителей составлено 162 административных протокола.

«Прогноз на предстоящую неделю неблагоприятен в плане обстановки с пожарами: будет еще теплее и также сухо. Мы продолжим контролировать ситуацию, вести профилактическую работу, но очень многое зависит и от сознательности наших сограждан. Каждому стоит быть крайне осторожным при обращении с огнем», — подчеркнул Илясов.

Наказания за нарушения правил пожарной безопасности

Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

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