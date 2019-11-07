В Минобороны назвали вбросом заявление об угрозе изнасилования солдата-стрелка

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью. Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — заявили в Министерстве обороны России.
Напомним, 6 ноября отец обвиняемого встретился с сыном и подтвердил его вменяемость. Он назвал своего сына «обычным парнем» и заявил, что солдат решил убить своих сослуживцев из-за дедовщины.
Сразу же после этого в сети и появилась информация о том, что Шамсутдинов якобы объяснил следователям свой поступок угрозой изнасилования.
Однако его старший брат Риян эту информацию сразу же опроверг. Он рассказал, что Рамиль ни о каких угрозах изнасилования не рассказывал, хотя действительно жаловался на дедовщину.
25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в военной части 54 160 в Забайкальском крае. Погибли восемь человек, четверо солдат-срочников, двое контрактников и два офицера. Шамсутдинову грозит пожизненное.