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Происшествия

В Минобороны рассказали, почему на Алтае солдат был насмерть придавлен танком

На полигоне под Алейском погиб солдат-контрактник. Бойца придавил танк, от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. В Центральном военном округе прокомментировали это происшествие, передает ТАСС.

У алейских мотострелков.
У алейских мотострелков.
mil.ru

ЧП произошло 14 февраля во время плановых занятий мотострелковой бригады, расквартированной в Алейске. По данным военных, солдат-контрактник погиб из-за грубого нарушения правил безопасности.

Танк при маневрировании придавил бойца к борту другой машины.

О том, кто нарушил правила безопасности — сам погибший или кто-то еще, не уточняется. Возбуждено уголовное дело. Комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Ранее в СМИ сообщалось, что погиб 23-летний контрактник. В Алейск приезжали проверяющие якобы из Москвы.

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