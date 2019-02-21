В Минобороны рассказали, почему на Алтае солдат был насмерть придавлен танком

ЧП произошло 14 февраля во время плановых занятий мотострелковой бригады, расквартированной в Алейске. По данным военных, солдат-контрактник погиб из-за грубого нарушения правил безопасности.
Танк при маневрировании придавил бойца к борту другой машины.
О том, кто нарушил правила безопасности — сам погибший или кто-то еще, не уточняется. Возбуждено уголовное дело. Комиссия Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
Ранее в СМИ сообщалось, что погиб 23-летний контрактник. В Алейск приезжали проверяющие якобы из Москвы.